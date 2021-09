Vives reclama solidaritat i equilibri ecològic en la recuperació de la pandèmia

CanilloLa situació actual de la pandèmia ha tornat a estar present en l'homilia central al Santuari de Meritxell el dia del centenari de la coronació de la Mare de Déu i també de l'estrena de l'himne oficial. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha fet una crida per la cura dels malalts, per una distribució justa i solidària de les vacunes als països pobres i per una recuperació econòmica que respecti l'equilibri ecològic. Durant el seu discurs, Vives ha demanat a la població "reflexionar sobre la manera com ens sabem prendre la vida, els problemes, els fracassos i les possibilitats" i també en repensar en la manera com es viu, com la societat es relaciona, produeix i consumeix.

En aquest sentit, per tal de poder superar aquesta crisi cal "esforçar-nos per reconstruir i recomençar", ja que són oportunitats "per revisar la nostra manera de viure i abordar el futur des d'una nova mentalitat", ha expressat el copríncep durant l'homilia del dia de Meritxell. També ha apel·lat a la població a redescobrir valors com tenir cura dels altres, la gratitud, la humilitat, la solidaritat, la paciència, la generositat o la perseverança per afrontar "correctament el tsunami social i econòmic que ha començat a colpejar les nostres vides".

En el record del centenari de la coronació i de l'himne oficial del Principat, Vives ha destacat la tradició del país. "Ens fa adonar que venim de molt lluny, del mateix emperador Carlemany", ha expressat, afegint que per aquest motiu "demanem que els valors evangèlics siguin els qui fecundin el nostre país". De fet, ha recordat la valoració constant de la unitat i la tradició en les coses essencials de la pàtria andorrana, conjuntament amb una obertura a la fraternitat universal entre altres pobles i cultures del món.

A més, en l'acte, com és habitual, també ha comptat amb la presència dels Petits Cantors, que han tancat l'homilia cantant l'himne nacional. Enguany, però, a causa de les restriccions, l'aforament al santuari estava limitat i tampoc s'ha pogut fer el tradicional repartiment de coca i vi dolç en acabar l'acte, com tampoc la ballada de sardanes.

Espot comparteix els valors de l'homilia del copríncep episcopal

"Ha estat una homilia elevada, divulgativa amb referències històriques" i "celebro tant el contingut com la forma". Amb aquestes paraules, el cap de Govern, Xavier Espot, ha valorat l'homilia del copríncep episcopal, la qual ha volgut posar de manifest certs valors cristians, "que també són universals". En aquest sentit, Espot considera que un d'aquests valors que la pandèmia ha fet aflorat ha estat la solidaritat i ha servit per demostrar que la societat andorrana està cohesionada i és "cívica i solidària".

En la mateixa línia, el cap de l'executiu ha manifestat que des del Govern sempre s'implementen polítiques per l'interès comú i general. Tot i així, ha recordat que perquè aquesta solidaritat sigui efectiva hi ha de participar la ciutadania. Així, s'ha mostrat orgullós pel comportament dels ciutadans del país.

Un dels altres valors als quals Espot i Vives han fet referència és al canvi climàtic i l'equilibri ecològic. Espot ha comentat que des del 2015 el Govern està defensant aquests interessos. "Vam promoure la llei de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic i la llei de biodiversitat", ha exposat el cap de Govern.