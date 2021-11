Vives remarca que no se l'ha de posar "contra les cordes" amb l'avortament

A.S.

Ordino"Hem d'entendre tots que no hem de posar mai al copríncep episcopal contra les cordes". Amb aquestes paraules, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s'ha referit sobre el tema de l'avortament després de l'informe que va demanar el Govern, durant la visita pastoral que ha realitzat aquest divendres a Ordino, on ha visitat el comú i els seus representants polítics. De fet, Vives ha manifestat que el país ha de ser respectuós amb els seus coprínceps, ja que va ser Andorra qui va demanar al president de França i al bisbe d'Urgell que fossin els seus caps d'estat. "Tothom sap que el bisbe és un sacerdot de l'Església catòlica i que el seu superior és el Sant Pare", ha manifestat, afegint que en els propers dies des de l'executiu li explicaran el contingut de l'informe. En aquest sentit, el copríncep respecta que el Govern es plantegi hipòtesis, però referma que "la vida és la vida" i que "el copríncep episcopal té un compromís recolzat i demanat per la Santa Seu que supera aquestes realitats".

(seguirà ampliació)