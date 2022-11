Vives vol nomenar un coadjutor per garantir el relleu al càrrec

La Massana "Ara hem de fer bé el relleu del copríncep pel bé d’Andorra", ha assegurat l’arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, durant la seva visita pastoral a la Massana. Així, ha destacat que malgrat que la visita pastoral és eminentment religiosa, no es pot deslligar del seu càrrec com a copríncep.

Vives ha recordat que ell va ser nomenat com a coadjutor de Joan Martí Alanis, cosa que li va permetre una bona preparació i un bon coneixement d’Andorra a l’hora d’esdevenir copríncep. Per això considera que aquesta seria també una bona fórmula per a la seva successió tot i que puntualitza que és el Papa qui ha de decidir com s’ha de portar a terme la transició.

Durant la seva visita a la parròquia, Vives s’està informant sobre l’activitat comunal i també està recollint els neguits i opinions dels massanencs. Durant l’acte protocol·lari a la sala del consell que ha tingut lloc aquest dijous al matí ha assegurat que les percepcions que està recollint són molt positives envers la tasca comunal.

El copríncep-arquebisbe ha felicitat el comú de la Massana per la seva gestió, sobretot per les mesures aplicades en matèria de sostenibilitat i també per l’evolució de l’estació de Pal Arinsal. Vives ha visitat les instal·lacions comunals i ha pogut parlar tant amb l’equip polític com amb els tècnics.

En acabar, ha oficiat la missa tradicional de Sant Iscle i Santa Victòria, patrons de la Massana.