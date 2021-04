Andorra la VellaEls monitors d'esquí del país s'han sentit abandonats per l'administració i les empreses que exploten els camps de neu d'inici a fi de la temporada d'hivern. El president de l'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí (AAME), Carles Iriarte, ha reconegut que "la temporada ha estat dolenta per a tothom", però especialment per aquests treballadors, "que formem part del teixit social d'Andorra i no se'ns ha tingut en compte en cap moment", ni a l'hora de programar les contractacions ni en el moment de rebre suport econòmic. Tal com denunciava a principis d'any, Iriarte ha reiterat que "es va contractar gent sense motius concrets i se'ls va fer venir al país deixant de banda als residents".

Des de l'AAMME s'assegura que l'arribada de treballadors extracomunitaris respon a "una falta de previsió". "Es pensaven que Andorra som un punt i a part a nivell mundial? Com els fan venir fins aquí sabent que des de finals d'estiu dèiem que seria una temporada atípica?", s'ha qüestionat el president de l'entitat. Tot i això, reconeix que les denúncies fetes públiques per part de l'associació i d'algun altre petit col·lectiu de monitors "han ajudat a evolucionar i que, per fi, el Govern no miri cap a un altre costat", malgrat encara queda molta feina per fer, a parer seu.

Segons Iriarte aquesta situació ve de lluny, ja que "vivim en un país que, en el moment que un treballador reclama els seus drets laborals, passa a una llista negra i no treballa més", com ja ha succeït, almenys, en dos casos, segons ha apuntat. En aquest sentit, ha explicat que, a banda de no rebre suport econòmic, tampoc se'ls entrega el material necessari per desenvolupar la seva feina. "Només ens donen l'uniforme", ha dit, mentre que altres accessoris com els guants, les ulleres o els esquís, corren a compte dels mateixos monitors.

"Esperem que aquesta temporada serveixi perquè la majoria de monitors d'Andorra s'hagin tret la bena dels ulls i anem junts" en la lluita "pels interessos de tots", siguin treballadors residents o de fora de les fronteres andorranes, ha continuat. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern és coneixedor de la situació des de fa temps, però no hi posa remei. "Cada any som menys monitors i tenim unes lleis desfasades que no es compleixen a nivell de pistes i titulacions", ha alertat.