Àlex Armengol: "Volem oferir un espai que trenqui amb el concepte tradicional de conferència"

Escaldes-EngordanyVivim en un moment històric on l'excés d'informació ens està sobrepassant i no som capaços de digerir-la. Això provoca, segons Àlex Armengol, que sovint ens trobem una mica perduts enmig de tanta infoxicació. Armengol, innovador disruptiu, té clar que la solució no passa per aturar-se, ja que, si ho fem, "caurem i morirem". La sortida, segons Armengol, s'ha de canalitzar a través d'un canvi de perspectiva.

'Speaker's Corner' és un nou projecte que acull l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany des d'aquest mes d'octubre i que té vocació d'esdevenir un espai d'expressió i debat a l'estil del tradicional racó del Hyde Park de Londres on participen diferents talents, ponents i ciutadans d'Andorra. Una nova proposta que, precisament, neix amb l'objectiu de poder explicar, debatre i donar a conèixer inquietuds, experiències, i opinions en un espai obert de manera distesa. "Volem oferir un espai que trenqui amb el concepte tradicional que tenim sobre les conferències" deixava clar Armengol mentre assenyalava que "normalment estem acostumats a assistir a ponències on el torn de preguntes queda reduït a la part final i es menja la capacitat de debatre dels assistents". "Aquí intentarem donar l'espai necessari al públic" avançava.

La diversitat de temàtiques que proposa el programa, en aquest sentit, és àmplia. Així, l'espai de debat, que té lloc cada quinze dies, aborda des de qüestions relacionades amb les transformacions filosòfiques i tecnològiques, passant per les criptomonedes, la sensualitat o l'energia. "Volem tocar temàtiques diverses per atreure gent diversa" puntualitzava Armengol, qui destacava que també se n'han programat en anglès. "Tenim una comunitat de parla anglès amb molt de talent i hem de crear aquests espais socials on puguem tenir aquest punt de trobada" assegurava Armengol. Un punt de trobada que, al final, genera certs pensaments i certes conclusions. "És important perquè poden sorgir idees d'utilitat per la societat andorrana" plantejava.

Pel que fa al perfil dels participants, Armengol indicava que és molt variat. "La part interessant d'aquest projecte és barrejar diferents perfils perquè sorgeixin debats interessants" apuntava el president de l'hotel Roc Blanc. "Aquest espai permet que dues persones que, en un altre context potser s'estarien confrontant, aquí s'aprofitin les unes de les altres" afegia. El capitalisme conscient, de fet, és un bon exemple per a Armengol. "Es tracta d'anar més enllà del benefici econòmic. Es tracta d'aportar alguna cosa més a la societat" deixava clar.

De fet, l'eclecticisme que defineix aquest cicle té una justificació. I és que en l'actualitat, segons el pensador disruptiu, no és tan important disposar d'un únic coneixement especialitzat sinó de tenir molts coneixements -encara que siguin més superficials- de diverses matèries. "L'actualitat ens obliga a ser capaços d'adaptar-nos ràpidament a les situacions i ser el màxim d'àgils possibles" plantejava. A part d'això, Armengol també té clar que l'evolució cap a la innovació implica deixar enrere la competitivitat i apostar per a la cooperativitat. "El curriculum vitae ja no té la importància que tenia abans. Ara es té més en compte la capacitat d'adaptar-se". És per això que Armengol proposa crear espais de debat per confrontar idees i créixer a partir de l'aportació mútua. "La disrupció i la transformació són molt necessàries. Una persona es pot ajudar dels coneixements d'una altra per avançar. I això és molt important" ressaltava.

Aquesta iniciativa, explicava Armengol, també suposa anar un pas més enllà quant al concepte d'establiment hoteler. "Està bé treballar pels turistes, i ho continuarem fent. Però també està bé que els hotels s'obrin una mica més a la societat andorrana, siguin andorrans o residents" opinava.