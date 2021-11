Andorra la Vella"Volem que el Pas de la Casa sigui un projecte de país". Amb aquesta afirmació el representant del Consell director, econòmic i social del Pas de la Casa, Josep Maria Mas, assevera que l'organisme, recentment creat, té previst reprendre l'activitat i l'acció aquest mes de novembre amb la voluntat d'abordar les temàtiques més prioritàries, com per exemple la mobilitat interna a la vila encampadana durant la temporada d'hivern. "Amb l'arribada dels esquiadors i turistes la situació a dintre del poble es complica i cal que entre tots intentem trobar-hi una solució per no col·lapsar la vila i mantenir el dia a dia dels ciutadans que hi resideixen", indica.

En aquest sentit, Mas recorda les principals línies d'actuació del consell, el qual té com a objectiu desestacionalitzar el Pas i que "sigui un projecte de país". Així doncs, manifesta que, tot i que en els darrers mesos s'han vist obligats a aturar l'activitat a causa de l'evolució de la pandèmia i les mesures per prevenir la propagació del virus, entre els punts clau es troba la diversificació del comerç a la vila amb la vista posada en "deixar de ser un destí on comprar tabac i alcohol".

D'aquesta manera, avança que el consell, des del moment de la seva constitució oficial, disposa d'un grup de treball que cerca alternatives per incentivar l'aterratge d'establiments comercials diversos que quedin fora del negoci del tabac. Tanmateix, assereix que es tracta d'una feina "complicada", ja que la vila sempre s'ha caracteritzat per aquest sector de vendes i "els empresaris són conscients que és el negoci que més beneficis aporta". Un altre dels punts més rellevants on l'organisme en vol prendre part és el capital humà, "els treballadors", i en dos vessants.

En primer lloc, per la manca de personal que s'albira en diferents sectors a llarg termini, com són la restauració i el comerç, els quals l'han viscut durant l'estiu passat. L'altra és el valor dels treballadors relacionat amb la competència del comerç digital, una tendència comercial que amb la pandèmia i l'auge de les noves tecnologies cada dia pren més força. En aquest punt, Mas assenyala que és necessari trobar mecanismes i tècniques que donin un plus d'atractiu a l'atenció al client presencial i posa d'exemple les pràctiques que es duen a terme als països de l'entorn com "estratègies de publicitat i valors afegits".

El representant del Consell director, econòmic i social posa de manifest que, malgrat que avui dia el Pas s'hagi tornat a activar amb l'arribada de visitants francesos, durant gran part de la pandèmia "el 90% dels negocis i establiments comercials de la vila van haver de tancar per manca d'ingressos i perquè els sortia més a compte abaixar la persiana". Aquest fet va posar una sèrie de traves als membres de l'organisme, els quals es van veure obligats a parar l'activitat per la falta d'interlocutors amb qui tractar els temes cabdals. "Els hi preocupava el dia a dia, sobreviure, i no estaven per mirar i parlar del futur", explica.

Per cloure, cal recordar que l'organisme per reactivar la vila encampadana està format per representants socials del poble, com són l'associació de veïns i l'entitat Iniciativa Publicitària, "els quals coneixen de primera mà les realitats de la zona", la banda empresarial amb diverses figures del món econòmic del sector del comerç al detall, la restauració, l'hoteleria i les estacions d'esquí, un membre del comú d'Encamp, i un representant dels ministeris d'Economia i Empresa, Turisme i Territori. A més, Mas puntualitza que a banda de ser una organització dissenyada per donar més vida al Pas en l'àmbit intern, la seva creació també garanteix que "la corporació es posi en contacte amb nosaltres per comentar totes les iniciatives, accions i dinàmiques que tenen previst dur a terme a la vila".