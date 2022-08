Vols nocturns a l'aeroport de la Seu a partir de l'hivern

BarcelonaL’aeroport Andorra La Seu d’Urgell podrà rebre vols durant la nit a partir d’aquest pròxim hivern. Això serà possible després que el Govern de la Generalitat hagi anunciat l’inici, aquesta setmana, de les obres de millora de les instal·lacions que li aportaran la infraestructura tècnica necessària per a aquest tipus d’operacions aèries.

Aeroports de Catalunya ha anunciat l’activació del projecte de reforma i millora de la pista d’aterratge i la zona de rodatge de les aeronaus per tal que puguin aterrar i enlairar-se també de nit. L’actuació suposarà una inversió d’un milió d’euros i comportarà un període d’obres a l’aeroport, situat al terme municipal de Montferrer i Castellbò, durant el qual els operaris treballaran durant la nit a fi efecte de no condicionar l’activitat habitual de l’equipament. En aquest sentit, el gruix principal de les obres consistiran en la instal·lació d’un sistema d’il·luminació de la pista d’aterratge i zona per on circulen els avions en les maniobres prèvies i posteriors a les operacions d’entrada i sortida. Igualment, el projecte inclou la instal·lació d’un sistema d’abalisament que farà visible la pista per als pilots.

Segons ha informat Regió 7, la millora del sistema d’operacions de la pista es complementarà en els pròxims mesos amb un canvi en el protocol de l’aeroport que aixecarà l’actual prohibició d’operar-hi amb temperatures per sobre dels 30 graus. Andorra ha iniciat el tràmit per aixecar aquest protocol que considera desfasat.