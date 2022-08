Vols nocturns a partir del gener, si les balises de posicionament s'enllesteixen pel desembre

Andorra la VellaLa instal·lació de balises de posicionament a l'aeroport d'Andorra-la Seu podria terminar pel desembre i, un cop, l'autoritat aèria espanyola les validi, només quedarà esperar fins al gener perquè els vols nocturns siguin una realitat, segons ha informat RTVA. Les balises són una de les demandes de les companyies que operen a l'aeroport per tal que els vols no estiguin condicionats per la llum natural. Segons Isidre Gavin, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, les remodelacions permetran que s'allargui la franja horària dels vols. Actualment, s'està treballant a cimentar les torres d'il·luminació de la plataforma principal i, de moment, se segueixen els terminis previstos.