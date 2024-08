Els vols a Palma començaran el 28 de setembre

Andorra la VellaEls vols a Palma ja són a la venda. Segons recull RTVA, el preu se situa entre els 55 i els 105 euros per persona. Els trajectes començaran el 28 de setembre, encara que durant alguns dies puntuals, només hi ha places en primera classe. Pel que fa a l’adjudicació, Govern ha atorgat una subvenció de 220.000 euros a Air Nostrum, l’empresa adjudicatària i 1.600.000 euros per cada any fins al 2026 que es destinaran a les despeses derivades de connectar la Seu amb Palma i Madrid dos cops per setmana. La xifra reflecteix una aportació màxima en el cas que no s’arribés a un mínim de passatgers.