Vols La Seu-Palma per l'any vinent

Andorra la VellaEl bon funcionament de la línia aèria regular La Seu d'Urgell-Madrid, operada per la filial d'Ibèria Air Nostrum, ha portat Govern a preveure per a l'any vinent un vol regular setmanal entre l'aeroport alturgellenc i Palma de Mallorca. Així es recull en el projecte de pressupost per a l'any vinent i seria operat per la mateixa companyia. Per a l'any vinent, hi ha un augment de la partida de subvenció, de 300.000 euros, que contempla la implementació d'aquest nou destí. Air Nostrum està previst que rebi 632.000 euros segons el pressupost.

Cal tenir en compte que entre el gener i l’agost d'aquest ant, segons Aeroports de Catalunya, han utilitzat l'aeroport de la Seu 7.476 passatgers. Al llarg de tot l’any passat la xifra va ser de 5.145 i per tant a finals d'any podria haver-se doblat. El gener va ser el millor mes amb més de mil usuaris quan el mateix mes d'un any abans havien superat per poc els 200. Gairebé es van multiplicar per cinc.