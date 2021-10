A voltes amb el canvi d’hora, una qüestió sense resoldre

Andorra la VellaJa fa temps que s’especula des de les institucions amb posar fi als canvis d’horari durant l’any. Si a la primavera toca avançar el rellotge una hora, a la tardor, concretament aquest cap de setmana -la nit de dissabte a diumenge- s’han de tornar a endarrerir seixanta minuts les agulles dels rellotges. Fa tres anys que l’Eurocambra va elaborar una enquesta per consultar la ciutadania si preferia mantenir tot l’any el mateix horari, i quin dels dos, si el d’estiu o el d’hivern, era el seu preferit. Els resultats van ser clarament favorables -amb un 84%- a l’horari estival, això vol dir, com en els darrers mesos, allargar la claror del sol a les tardes i que al matí es faci de dia més tard. Però aquest clam no ha cristal·litzat encara en una directiva que obligui els estats i per això, un any més, toca adaptar-se a l’horari estacional.

Cada any, quan s’apropa aquesta data de moure endavant o endarrere les agulles del rellotge, sorgeixen els debats que apunten els pros i els contres de cada situació. Però malgrat estudis que diuen que els canvis d’horari poden afectar la salut o que en ple segle XXI no té sentit adaptar-se a l’horari solar perquè no comporta un estalvi energètic, el cert és que no hi ha cap argument concloent.

Així doncs, a partir de la setmana vinent s’acaben les tardes més llargues. L’horari d’hivern farà que la sortida del sol sigui al desembre a un quart de nou del matí i la posta, cap a dos quarts de sis del vespre.

I arribats a aquest punt sorgeix un altre debat que és, si per situació geogràfica, els països més a l’oest d’Europa han de tenir el mateix horari que els del centre del continent. Tenint en compte que Andorra se situa a prop del Meridià de Greenwich, potser l’horari que tocaria seria el mateix que tenen a la Gran Bretanya o a les Illes Canàries, és a dir, una hora menys que l’actual. Amb aquest horari caldria tornar a repensar si aleshores convindria més mantenir tot l’any el d’estiu o el d’hivern tal com els entenem ara.