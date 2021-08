Vuitanta-sis conductors sancionats al vial de Sant Julià des de finals de maig

Sant Julià de LòriaArran de la preocupació del comú de Sant Julià de Lòria i les queixes de la ciutadania, el Govern va decidir l'octubre del 2020 actuar sobre l'avinguda Francesc Cairat i el nou vial lauredià per tal de frenar els excessos de velocitat per part dels conductors. La decisió d'instal·lar radars pedagògics, però, sembla que no ha estat suficient per aturar la problemàtica, ja que des de fa temps la policia complementa aquest dispositiu amb una sèrie de controls puntuals de velocitat amb radars mòbils.

De fet, segons ha explicat el Cos de Policia a l'ANA, des de finals del mes de maig s'han efectuat puntualment una sèrie de controls de velocitat amb radar al nou vial que han servit per detectar fins a 86 vehicles infractors. Tal com argumenten les autoritats, els conductors sancionats circulaven a una velocitat mitjana d'entre 61 i 81 quilòmetres per hora en un tram que es troba limitat a 50. En aquest sentit, les sancions representen uns imports que oscil·len dels 24,04 fins als 60,10 euros.

Des de la visió del comú, aquesta setmana passada la cònsol menor, Mireia Codina, lamentava la continuïtat dels excessos de velocitat a la zona, assegurant que la gent fa cas omís dels radars pedagògics "sabent que no passa res i que només alerta que t'estàs excedint". A més, Codina afirmava que "hi ha un bon nombre de persones que prem l'accelerador al màxim i sap que no hi ha conseqüències", per la qual cosa, deia, es fan indispensables els puntuals controls amb radars mòbils per part de la policia.