Wall Street Wolverine nega que la llei del català sigui un motiu per marxar d’Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident Víctor Domínguez, conegut com a Wall Street Wolverine, ha negat en declaracions a aquest diari que el motiu pel qual ha amenaçat de marxar d’Andorra no té res a veure amb el català. Ha assegurat que no només no és contrari a la llei que obliga a tenir uns coneixements mínims de la llengua als residents que vulguin renovar el permís, sinó que és a favor d’aprendre català. Fins i tot ha incidit en el fet que ja ho ha manifestat en alguna entrevista.

L’streamer ha explicat que el seu vídeo on parlava de marxar d’Andorra si continuaven les “perroflautades” feia referència a algunes coses que no li agraden d’Andorra. Per exemple considera que “no es valora prou” algunes de les aportacions que s’estan fent com l’Andorra Economic Forum. O les crítiques a aquest certamen com l’escassa presència femenina o el rebuig a la presència d’algun dels participants.

Domínguez ha deixat clar en un missatge a les xarxes el seu enuig amb què s’hagi vinculat les “perroflautades” a una suposada, que ell nega, aversió al català. Concretament, ha piulat que “fíjate que son inútiles que han puesto el único tema de política en Andorra que precisamente sí he tocado varias veces en entrevistas. Solo había que hacer unas cuantas búsquedas en Google.”

Ha recuperat una notícia publicada a ara.ad on explicava que fa tres anys que viu al país i entén el català perfectament. “A mi no em sembla malament, al final és l’idioma oficial del país”, opina. Tanmateix, considera que amb la llengua no s’ha de ser “sectari” i que és un element que ha d’unir i no separar a les persones.