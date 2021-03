La web de Càritas Sant Julià de Lòria arriba a les 100.000 visites

Sant Julià de LòriaLa web de Càritas Sant Julià de Lòria arriba a les 100.000 visites després de quatre anys. Des de l'entitat expliquen que van crear aquesta pàgina com una eina comunicativa per arribar a més famílies que necessiten ajuda i que no s'esperaven que tindria aquest bon resultat i obtindria tanta visibilitat. Cal recordar que és un mitjà que està obert a tothom per arribar a la societat, als voluntaris i també a col·laboradors, institucions i usuaris.

De fet, des de Càritas Parroquial Sant Julià agraeixen la tasca feta pels voluntaris i comenten que actualment treballen en diferents projectes com el 'Rebost Solidari'; el 'Rober'; 'Al teu costat' (acompanyament a la gent gran); al centre penitenciari; el rebots escolar; les campanyes de recollida d'aliments; o el menjador social, entre d'altres. A través d'un comunicat, també informen que la situació de la Covid-19 està provocant moments molt durs i que per tant han reforçat els mitjans per donar cobertura a totes les famílies.