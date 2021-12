La Xarxa d'Empreses Inclusives ofereix 32 llocs de treball a persones amb discapacitat

Andorra la VellaLa Xarxa d'Empreses Inclusives ja compta amb un total de 31 de societats del país, les quals ofereixen un total de 32 llocs de treball a persones amb capacitats especials i diversitat funcional. Ho ha manifestat aquest dilluns el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant l'adhesió de tres entitats, ITV Serveis, Torm Babot i Indústries Muntanya, que acullen un treballador cadascuna.

La iniciativa es va iniciar l'any 2016 amb la signatura del conveni amb Andorra Telecom i, tal com ha posat en relleu Gallardo, l'objectiu és garantir "la igualtat efectiva per a les persones amb discapacitat i assegurar el dret al treball en un entorn obert i inclusiu". Així, ha assenyalat que el programa també compta amb el suport i l'acompanyament del servei d'Ocupació, qui s'encarrega d'analitzar les capacitats dels candidats i les ofertes de les empreses per detectar la posició adient per a cada persona amb la voluntat de no generar frustracions i evitar un missatge negatiu cap a la persona. "Es realitza un seguiment molt acurat i una anàlisi prèvia perquè justament el lloc de treball s'ajusti al que ells també poden desenvolupar per no provocar un missatge negatiu, garantint que la posició està en consonància a les capacitats de la persona", ha assenyalat.

El ministre ha posat en relleu que les empreses i les persones que participen en el programa d'inclusió es veuen beneficiades per partida doble, tot destacant que els participants, més enllà de desenvolupar la seva tasca, també aporten un component humà que "garanteix una cohesió i millora del treball en equip, una fidelització de clients i proveïdors" i "un esperit d'esforç que s'acaba encomanant a la resta de companys i treballadors de la companyia". Així doncs, ha exposat que, tot i que les entitats que s'adhereixen al programa disposen de diversos beneficis i avantatges que té en compte la xarxa, ha puntualitzat que "aquesta no és la motivació" i que les empreses "busquen garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat".

El titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa ha comentat que any rere any el nombre de societats al programa va en augment i que els agradaria que hi hagués més participació de companyies nacional, per la qual cosa "no tenim un límit marcat". A més, ha incidit en el fet que les empreses "que decideixen fer el pas queden gratament sorpreses del rol del treballador, la seva integració a l'equip i de tot el que els aporta" en l'àmbit laboral i humanitari.

Per la seva banda, les noves societats que han signat el conveni amb el Govern per adherir-se a la xarxa han posat de manifest la bona sintonia que tenen amb els treballadors, la ràpida integració que van tenir dintre dels respectius equips de treball i com estan duent a terme la seva tasca. D'altra banda, també asseveren, tal com ha indicat el ministre, que la incorporació d'aquestes persones ha generat que "tothom sigui més humà", un fet que valoren molt positivament perquè "aporten molt a les empreses i al dia a dia de les persones". "Els programes d'inclusius ens fan un favor laboral en l'àmbit humà", ha manifestat.