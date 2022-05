La xarxa de fred i calor d'Escaldes estalviarà l'emissió de 1.300 tones de CO₂ anualment

Escaldes-EngordanyLa xarxa de fred i calor d'Escaldes es posarà en marxa aquest estiu amb la capacitat de subministrar energia, de moment, fins a 740 llars. Ho ha manifestat aquest dijous, durant la signatura del conveni d'acord amb el comú d'Escaldes-Engordany per engegar un estudi de la capacitat energètica de l'aigua termal, el director general de FEDA, Albert Moles, qui ha detallat que la instal·lació està encarant la recta final i que aportarà un estalvi substancial d'emissions de diòxid de carboni, concretament, de 1.300 tones l'any, que corresponen als gasos que generen entre 600 i 700 vehicles. Els treballs han suposat una inversió de 4,5 milions d'euros i les obres es van iniciar a finals de juliol de l'any passat i, malgrat que tenien una previsió de durada de sis mesos, finalment no es posarà en funcionament fins aquest estiu.

Moles ha manifestat que la voluntat de la parapública i de la corporació és ampliar el volum d'abast de la xarxa fins a Fiter i Rossell, la qual cosa augmentarà el nombre de llars i edificis privats i públics, com l'escola espanyola María Moliner i l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha assenyalat que amb les connexions ja disponibles es podrà subministrar energia sostenible al Prat del Roure, a les dues escoles bressol comunals i al Prat Gran, a banda de les noves edificacions que s'estan duent a terme al Clot d'Emprivat. "En un futur molt pròxim el 100% dels edificis de la corporació s'abastiran d'energia més neta", ha apuntat, assenyalant que la intenció és que quan la xarxa arribi fins al comú, aquest també se'n pugui beneficiar.

Durant la signatura del conveni, a través del qual han formalitzat el projecte, la mandatària ha recordat les actuacions executades fins al moment indicant que l'acord principal es va signar el 2018, quan es va cedir a FEDA l'espai verd al Prat del Roure, però quan l'actual corporació va arribar al comú i "se'ns va informar", van considerar que la ubicació no era la més adient tenint en compte la manca d'espais comunals i verds de la parròquia. Per aquest motiu, a principis del 2021 van proposar un canvi d'indret, sota el pont dels Dos Valires, un espai que fins al moment no s'utilitzava i que amplia l'abast de la xarxa a diversos edificis públics. A més, l'abril del 2022, Escaldes "vam decidir anar més enllà" i van ampliar el terreny que se cedeix a la parapública.

Gili també ha posat en relleu que davant la situació que s'està vivint actualment a causa de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica que es viu arreu del món, "entenem que ara és necessari apostar per energies més netes que ens permetin deixar de fer-ne servir de fòssils". Respecte a l'estalvi que comportarà la xarxa de fred i calor per les llars que se'n beneficiaran, Moles ha exposat que aquest es veurà en un futur amb la reducció dels nivells de compra d'energia als països veïns, la qual cosa incrementarà la sobirania d'Andorra.

En relació amb l'acord per estudiar la possible potència energètica de l'aigua termal de la parròquia, els treballs tècnics ja s'han iniciat per part d'ambdues institucions i es preveu que no s'allarguin més enllà de mig any, tot i que encara manca definir el full de ruta. "Tenim una idea bastant precisa i esperem tenir resultats ben aviat", ha dit Moles.

En referència a la resta de xarxes i subministraments d'energia neta que s'estan promovent des de FEDA, Moles ha comentat que ja s'han iniciat els treballs per ampliar la connexió fins a l'Antic Camí Ral i ha indicat que s'estan coordinant amb el comú de la capital per fer arribar la instal·lació fins a la rotonda del Govern i començar a ampliar-la al llarg del carrer Prat de la Creu durant aquest exercici. Quant a Sant Julià de Lòria, el director general ha asseverat que el projecte encara es troba en fase d'estudi. I finalment, referent al Pas de la Casa, ha manifestat que s'està definint el traçat dels tubs per coordinar-se amb la corporació.

Moles augura una situació energètica complicada l'hivern vinent

Durant l'acte d'aquest dijous el director general de la parapública ha assenyalat que el 2022 "continuarà sent un any complicat" i "l'hivern encara ho serà més", tenint en compte la situació que es viu en l'àmbit mundial a casa dels problemes de subministrament de gas i la volatilitat dels mercats pròxims, fent especial esment a la situació de França, que té una vintena de centrals nuclears en manteniment. Qüestionat sobre demandes per fraccionar la factura davant l'increment del preu de la llum des de l'abril, Moles ha asseverat que no li consta cap demanda i ha destacat que l'increment es va dur a terme en un moment en el qual es comença a disminuir el consum elèctric pel final de la temporada d'hivern i del fred, motiu pel qual es considera que la població no gasta tant. Finalment, ha apuntat que des de FEDA s'estan posant en contacte amb diversos clients per ajustar i adaptar les seves tarifes, tot observant si aquestes són les òptimes davant el seu consum.