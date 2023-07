Xavier Llovera i Eudald Guillamet pilotaran el pla director de Casa de la Vall

Andorra la VellaAmb la voluntat de posar en valor l'edifici de Casa de la Vall i els seus entorns, des de la Sindicatura del Consell General s'ha acordat iniciar el pla director de Casa de la Vall, un projecte que inclou la conservació i restauració de l'equipament i dels béns mobles que conté. Pel que fa als entorns, es treballarà en la reforma i enjardinament de la zona, conjuntament amb l'arquitecte guanyador del concurs d'idees per l'embelliment dels jardins de Casa de la Vall.

Per tal de dur a terme tota la coordinació, els estudis necessaris i avaluar iniciatives que s'han de dur a terme tant a l'edifici de Casa de la Vall com en els seus entorns, i també pel que fa a les col·leccions de les quals disposa el Consell General, s'ha acordat la contractació de dos especialistes, Xavier Llovera i Eudald Guillamet, que seran els responsables de coordinar i executar el pla director.

Llovera és historiador i arqueòleg, especialitzat en la gestió global del patrimoni, i amb una gran experiència en projectes museològics, entre els quals destaca l'adequació de la Farga Rossell i la participació en el disseny del Museu del Tabac. Té una dilatada experiència museística, havent estat el director del museu d'Arqueologia de Catalunya entre el 2008 i el 2014, i també va ser director de la divisió d'actuacions en museus i monuments de la Generalitat de Catalunya entre el 2014 i el 2017. A Andorra, ha estat el cap de l'àrea de Recerca Històrica del ministeri de Cultura entre el 1996 i el 2008 i també director del departament de Patrimoni Cultural entre el 2019 i el 2021.

Per la seva banda, Guillamet és restaurador i conservador de béns culturals. Ha estat consultor de diversos organismes internacionals com l'ONU, la Unesco, el Getty Conservation Institute o el museu nacional d'art de Catalunya per dur a terme projectes de conservació i restauració en diversos països. A més, ha participat en intervencions de conservació i restauració de pintura rupestre prehistòrica i pintures murals a Andorra, Espanya, França, Bolívia i Egipte. També ha estat membre de la comissió d'experts per a la restauració de la Capella Sixtina (Roma, Itàlia) i del Sant Sopar de Leonardo da Vinci (Milà, Itàlia), i director tècnic de Miquel Barceló a la Cúpula de la Sala de Drets Humans de l'ONU a Ginebra (Suïssa).

Ambdós professionals iniciaran les seves tasques d'assessorament, redacció i execució del pla director de Casa de la Vall a partir d'aquest mes de juliol amb un sou establert de 2.000 euros mensuals bruts.