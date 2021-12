Xepi Garcia, nou entrenador del VPC

Xepi Garcia ja és, de fet torna, a ser oficialment nou entrenador del VPC sènior masculí de rugbi, en prendre el relleu del destituït Jean Arnaudin. El president, Gerard Giménez, ha explicat que "després de la sèrie de derrotes, ja vam parlar amb en Jean. Ens va comentar que l'equip no creia amb ell i estava desmotivat. Amb la darrera victòria, però vam decidir donar un petit marge de confiança, però en tornar a entrar en dinàmica negativa, vam prendre la determinació". L'elecció de Garcia s'ha fonamentat en el coneixement del club i dels jugadors que té per tal d'aconseguir revertir la situació de la manera més ràpida possible. Cal recordar que Arnaudin se'n va també l'entrenador del segon equip, Dídac Martínez, de qui prendran el relleu Javi Vicente i Sandro Consuegra.

"Estic molt motivat. Vaig dir que estaria més temps fora, però ja sentia el cuquet del rugbi. Pels jugadors i per l'estima que li tinc al club, no podia dir que no" ha explicat Garcia. Sobre la plantilla, ha comentat que "és la més equilibrada de les darreres temporades i tenim molt bones individualitats. Començarem per canviar petits matisos des d'avui mateix, que tindrem el primer entrenament". Un altre dels problemes que han provocat la situació actual, és la falta d'efectius i les dificultats per confeccionar les alineacions, un fet que segons el nou entrenador "esperem poder revertir amb els dos nous tècnics del segon equip, que estic segur que seran molt importants d'aquí a final de temporada".

Sobre el que cal fer a partir d'ara, Garcia ha dit que "encara que sigui un tòpic, hem d'anar partit a partit" fet que ha reafirmat Giménez que ha afegit que "hem de començar a guanyar i assegurar la categoria". Queden set jornades per endavant, cinc de les quals es jugaran a casa, sent l'estrena del nou cos tècnic el 16 de gener.

Quant a la continuïtat del projecte, el president ha explicat que no està sobre la taula el cessament d'Eric Mercadier, i ha confiat que pugui treballar bé conjuntament amb Xepi Garcia. No obstant això, Giménez ha afegit que "no em caso amb ningú i si hi ha alguna cosa que no funciona, després del canvi d'entrenador, també la canviarem".