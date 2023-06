Xerrades de la policia per respondre als neguits dels pares davant les primeres sortides nocturnes dels fills

Escaldes-EngordanyL’agent del grup de delictes contra les persones de la Policia, Dolors Artuñedo, ha participat aquesta setmana en dues taules rodones multidisciplinàries organitzades pel Col·legi Sant Ermengol amb el títol “Aquesta nit surto” en el marc del programa “Sumem per educar”.

Les xerrades, que han tingut lloc dilluns i dimarts, s’han adreçat per separat a pares i adolescents per poder respondre tots els seus neguits amb la intervenció de professionals dels àmbits de la seguretat, el dret, l’educació, la psicologia, les addiccions, la sexualitat i la joventut.

I és que quan arriba aquest moment, que sovint coincideix amb l’arribada de les festes majors, les famílies tenen certes pors relacionades amb aquests aspectes. És per això que, tant des de la Policia com des de la resta de camps representants en les taules rodones, s’ha incidit en la prevenció i en la importància d’establir una relació de confiança entre pares i fills per poder abordar totes aquestes qüestions amb naturalitat i sense culpabilitzar-los.

Crear una xarxa de suport que doni seguretat a les dues parts i educar en la responsabilitat per evitar conseqüències són altres aspectes clau del procés d’acompanyament als fills. La societat canvia molt ràpidament, i els adolescents i joves es poden trobar amb circumstàncies complicades. Per aquest motiu cal que tinguin tota la informació i que se’n pugui parlar amb confiança i comprensió. També és fonamental donar-los eines per saber dir “no” i que siguin capaços de sortir d’una possible situació en què no se sentin còmodes. En aquest sentit, l’agent Artuñedo va proposar a les famílies pactar una paraula clau amb els fills que puguin fer servir en cas de necessitar que els pares els vagin a buscar. És una manera de posar-se en contacte sense que se sentin en evidència davant del grup que, en aquestes edats, té molta influència.

L’accés prematur a la pornografia i l’agressivitat que pot arribar a comportar són dos temes que preocupen tant a professionals com a famílies. Aquí pren especial rellevància l’educació sexoafectiva i la capacitat de diàleg per abordar assumptes com el consentiment, així com la prevenció de malalties de transmissió sexual. Són temes que també es van abordar directament amb els joves, així com els riscos de l’alcohol i les drogues. Els experts també els van fer propostes d’oci alternatives i els van explicar quins recursos tenen a l’abast en cas que els necessitin. Se’ls va recomanar tenir factors de protecció i no quedar-se sols.

Finalment, l’agent Artuñedo va remarcar que la Policia és una figura, com poden ser-ho altres institucions, a la qual es pot recórrer des del primer moment. “Que els joves no tinguin por d’adreçar-se a nosaltres, hi som per ajudar”.