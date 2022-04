El Xocofest reparteix 3.000 racions de xocolata per inaugurar l'esdeveniment

Andorra la VellaLa capital ha donat el tret de sortida a la celebració del Xocofest aquest divendres repartint 3.000 racions de xocolata desfeta entre els assistents a l'esdeveniment. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha manifestat durant la inauguració que la iniciativa ha estat tot un èxit i ha avançat que, molt probablement, es prepararà una nova edició "més potent" de cara a l'any vinent. "Una festa per Andorra la Vella i per tot el país, estem molt contents i veiem que té públic i té molt futur", ha indicat.

La mandatària ha assenyalat que es tracta del primer esdeveniment relacionat amb la xocolata que se celebra al país, tot recordant que la voluntat de la corporació és "promocionar la parròquia, ser molt proactius i portar coses que no es facin a altres llocs del país". Marsol ha recordat que el Xocofest compta amb un total de set parades de comerços i negocis de la parròquia i del Principat, i que des d'aquest divendres i fins al 18 d'abril es realitzaran espectacles, actuacions musicals i dinàmiques relacionades amb la xocolata a l'antiga Caserna de Bombers.

En relació amb l'edició de l'any vinent, ha apuntat que tot i que a l'espai s'hi hagi de construir la nova seu d'Andorra Telecom, els carrers de l'entorn "tenen molt espai i hi ha molta possibilitat". "Lluitarem per aconseguir el màxim d'espai possible per continuar duent a terme iniciatives que promoguin Andorra la Vella", ha dit.