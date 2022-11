El youtuber espanyol Jordi Wild no vol mudar-se al Principat perquè seria "més infeliç"

Andorra la VellaEl creador de contingut català Jordi Wild ha estat entrevistat pel diari ARA Catalunya i una de les preguntes que ha hagut de respondre fa referència a si s'ha plantejat algun cop durant la seva carrera com youtuber traslladar-se a Andorra, tal com altres companys de professió ja han decidit fer. "M'ho vaig pensar", reconeix, "però sé que seria més ric però més infeliç". Assegura que "seria com estar a una presó" el fet d'estar sense els seus éssers estimats. Alhora, aclareix que ell no és ningú per dir a la gent que es quedi a viure a Espanya.