Un youtuber espanyol titlla Andorra de "país bananero" per la polèmica amb 'ElMilloR'

Andorra la VellaEl 'youtuber' espanyol Óscar García, conegut pel seu canal de YouTube VisualPolitik, ha generat controvèrsia a les xarxes socials amb una piulada en la qual qualifica Andorra de "país bananer". Aquesta crítica arriba enmig de la possible detenció del 'youtuber' Elm Chertó, també conegut com a 'ElMilloR', per haver utilitzat termes com "subnormal" i "càncer" per descriure un agent de policia andorrà.

Oscar Garcia ha utilitzat les xarxes socials per expressar la seva opinió sobre la situació a Andorra, dient: "Andorra és un país bananer amb baixos impostos. Aquí es mostren en contra de la llibertat d'expressió d'ElMillor, però en altres qüestions també són terriblement intervencionistes i antillibertat."

En definitiva, les paraules de García han generat una resposta variada de la comunitat andorrana i altres seguidors a les xarxes socials.