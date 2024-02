El youtuber IlloJuan es queixa perquè els van aturar a tots i demanar el DNI en anar als Esland

Andorra la VellaUn dels moments que ha quedat marcat en la cerimònia dels Esland d'ahir a la nit és quan IlloJuan quan va pujar a l'escenari a recollir el seu premi com a millor 'Streamer' de l'any. La cantant Lola Índigo va ser l'encarregada d'anunciar que va ser el guanyador. IlloJuan quan ja va acabar el seu discurs li va preguntar a TheGrefg el següent: "A Andorra la policia acostuma a aturar? És que ens ha parat a tots i ens han demanat el DNI". IlloJuan venia amb un gran nombre d'amics per a l'entrega dels premis,

El youtuber resident TheGrefg que viu a Andorra li va respondre primer en to irònic: "Només (t'aturen) si vas amb un cotxe així personalitzat i amb una matrícula personalitzada". TheGrefg li va preguntar que com havia vingut i Juan va respondre: "en xandall, però què passa que no es pot anar en xandall, tio". Finalment, el malagueny va dir que el policia li va preguntar quin era el motiu de la seva visita a Andorra.

La conversa ha acabat amb Grefg: preguntant si "li has parlat (al policia) en català?" i IlloJuan dient amb accent andalús "yes".