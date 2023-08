"Soc el youtuber que més temps pasa a Andorra": Thegrefg crítica a Ibai per les "brometes fiscals" i pregunta com tributa ell

Andorra la VellaEl tema d'Andorra és recurrent a l'hora de fer bromes sobre TheGrefg. En els últims dies han tingut lloc certes bromes respecte als dies que ell i la seva exparella Gemita passen realment a Espanya. Grefg s'ha mostrat molest amb les últimes bromes d'Ibai, i li ha contestat durament insinuant que fa trampes en la tributació. Cal recordar que TheGrefg ha d'estar de forma efectiva 186 dies l'any a Andorra perquè en cas contrari es consideraria que no té residència efectiva i Hisenda li podria demanar que pagués impostos a Espanya.

El streamer murcià no s'ha pres molt bé les bromes d'Ibai sobre si tributa a Andorra i els dies que té per a estar a Espanya. Ja al febrer van tenir una topada en un dels programes de la Kings League, però ara el tema ha pujat d'intensitat. TheGrefg ha decidit contestar durament al streamer, responent a les seves "brometes fiscals": "Sembla que l'únic problema que pots tenir amb els impostos és anar-te'n a Andorra, quan estàs pagant els impostos d'aquest país". Assenyala que igual sobre els youtubers que es queden a Espanya "caldria veure com tributa cadascun, a veure si ho tributa com a persona, si ho tributa com a empresa... i de fet és més fàcil investigar a una persona que està a Espanya que a algú a Andorra".

Amb això tanca el seu al·legat, explicant que es refereix a Ibai: "Caldria revisar una miqueta com tributa cadascun, ho dic perquè com així en un directe igual Ibai tira brometes fiscals, haurem de començar a tirar brometes fiscals sobre Ibai".