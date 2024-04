Un youtuber mostra un àtic a Andorra de 2,2 milions d'euros

Andorra la VellaPoques hores abans del projecte de llei presentat pel Govern per crear mesures que ajudin a millorar la problemàtica de l'habitatge, el conegut youtuber resident especialitzat en immobles, Salvilla, ha compartit un vídeo a les xarxes socials titular "ASÍES UNA PENTHOUSE DE 2M€ EN ANDORRA (IMPRESIONANTEÁTICO)".

El títol no té pèrdua, així és, el youtuber resident mostra com reforma un àtic a Andorra la Vella, prop de l'estació d'autobusos, un immoble que compta amb una terrassa de 56 m². Però aquesta és la terrassa prop del menjador, a una altra planta l'àtic té una terrassa de 167 m², a més de 4 lavabos i 199 m² útils, amb garatge. Aquest immoble té un preu segons l'autor del vídeo de més de 2 milions d'euros. "Ara mateix no em puc permetre comprar un pis de 2 milions, el veurem simplement per estudiar com serà el projecte.