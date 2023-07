Un youtuber mostra com va d'Andorra fins a Madrid amb un Lamborghini

Andorra la VellaEl youtuber resident 'AlphaSniper' ha publicat a través del seu canal un vídeo on fa un recorregut que s'inicia a Andorra i acaba a Madrid, és a dir, d'uns 600 quilòmetres aproximadament. Segons explica només començar, la intenció principal del vídeo és mostrar com es viatja en un vehicle d'unes característiques tan concretes com el Lamborghini Huracan Performante d'uns 200.000 euros de valor del creador de contingut.