Un youtuber resident diu que se sent atabalat pels turistes durant els caps de setmana

Andorra la VellaEl youtuber resident RickyEdit compara la gentada que l'aclapara els caps de setmana a Andorra amb la Gran Via i Les Rambles. El creador de contingut ha explicat, a través de les xarxes socials, que va anar a comprar 'colacao' i semblava que els turistes li estiguessin fent el passeig a la catifa vermella i destaca que ell no és tant famós com el youtuber Willy per tenir aquesta sensació.

andorra los findes se convierte en la gran vía de madrid mezclada con las ramblas de barcelona, he ido a por colacao y parecía una alfombra roja. y eso que yo soy la última mierda, no me imagino a willy saliendo a comer por el centro, vaya agobio — ricky (@RickyEdit) 5 de noviembre de 2022