El youtuber resident Vegetta777 i la lentitud dels ciclistes

Andorra la VellaEl creador de contingut i resident al Principat Vegetta777 ha penjat un vídeo a través del seu compte de Twitter en el qual critica que alguns ciclistes circulen a les carreteres d'Andorra a una velocitat molt baixa. A més, també es queixa que, en algunes ocasions, estiguin parlant entre ells com si no tinguessin cotxes al darrere quan tenen la possibilitat de circular pel carril bici. Assegura que no és el primer cop que es troba amb aquesta situació. Ha gravat el vídeo mentre conduïa.

Con todo mi cariño a los ciclistas, en Andorra muchas veces es un peligro el ir circulando y los ciclistas por medio a una velocidad súper baja,o hablando entre ellos, o yendo por el carril de coches teniendo a la derecha el de bicis (que me ha pasado varias veces ya) 🥲 pic.twitter.com/RRtPCVYjoP — ♈️ Vegetta777 ♈️ (@vegetta777) 26 de julio de 2022