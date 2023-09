El youtuber resident Wall Street Wolverine, a favor d'aprendre català

Andorra la VellaEl youtuber resident Wall Street Wolverine s'ha pronunciat sobre la llei que obligarà els residents actuals i futurs a tenir unes mínimes nocions de català. Segons explica, veu més complicada la burocràcia necessària per traslladar-se al Principat que el curs de 30 hores per acreditar un mínim de coneixement de la llengua. A més, explica que fa tres anys que viu al país i l'entén perfectament. "A mi no em sembla malament, al final és l'idioma oficial del país", opina. Tanmateix, considera que amb la llengua no s'ha de ser "sectari" i que és un element que ha d'unir i no separar a les persones.