El youtuber Roma Gallardo, disposat a mudar-se a Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el youtuber resident TheWallStreetWolverine ha publicat un vídeo a Twitter on apareix Roma Gallardo dient perquè es mudaria a Andorra. Bàsicament, ve a dir que la decisió, en el cas que la prengués, no estaria motivada per obtenir més beneficis pels avantatges fiscals que ofereix el Principat. Segons explica, el principal motiu per abandonar Espanya és que considera que el país malbarata els diners públics. I al vídeo exposa exemples concrets.

Roma Gallardo explica por qué se iría a vivir a Andorra. 28 de febrero de 2023