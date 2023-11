El youtuber Vegeta777, encantat amb Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident Vegetta777, que porta 9 anys al país, és un dels més coneguts en castellà a nivell mundial i ha fet un vídeo on explica els motius pels quals viu a Andorra. Vegetta ha estat contundent en afirmar que encara que "em fessin pagar el mateix que a Espanya em quedaria a viure a Andorra". El madrileny Samuel de Luque Batuecas assegura que al Principat viu millor que a Espanya per diferents raons. La més important és que pot tenir una vida "normal" sense que la gent estigui a sobre tota l'estona quan és al carrer.

Vegetta destaca que va a jugar a pàdel, a dinar amb veïns o aparca el seu esportiu al carrer sense cap problema. Ni el venen a assetjar els fans ni té por perquè li passi alguna cosa a ell o a les seves propietats. Recorda que va perdre un rellotge posant benzina i que posteriorment va tornar a la benzinera i li van retornar. Posa en dubte que tots aquests avantatges fos possible si continués vivint a Espanya.

On neixo m'haig de quedar per sempre?" es pregunta el youtuber madrileny. I indica que "si me'n vaig a viure al Japó no passa res, però a Andorra tot són crítiques". Ha ressaltat que "vaig venir per molts motius a Andorra i un d'ells eren els impostos". Deixa clar que "jo em sento molt millor a Andorra que a Espanya, però aquesta és la meva sensació actual i pot ser que en alguns anys canviï d'opinió". No descarta en el futur "tornar a Espanya perquè està la meva família i si em necessiten potser canviaria, però el meu entorn actual es troba a Andorra". I ha afegit que "el que pensi la gent anònima sobre mi me la 'pela' de forma estratosfèrica".