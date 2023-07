El youtuber Viruzz explica que està satisfet de viure a Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el culturista valencià Joan Pradells ha publicat un vídeo on entrevista al creador de contingut resident Viruzz. L'esportista li pregunta per la seva relació a Andorra i Viruzz explica que al Principat se sent molt còmode. Explica també que Andorra et pot agradar més o menys en funció de l'estil de vida que cadascú porti. Segons diu, es troba tan còmode que quan torna a Andorra la sent com a la seva casa.