Youtubers residents inverteixen en un portal de gaming i tecnologia sota el nom de 'todohackeado.com'

Andorra la Vella'Todohackeado.com' és un projecte ambiciós per part d'un grup de Youtubers espanyols residents a Andorra, que asseguren que es convertirà en un dels Blogs Tecnològics i Gaming més populars d'aquest 2023. Una sèrie d'streamers del país s'han unit per invertir en aquest projecte empresarial.

El nom del portal està relacionat amb el hackeig absolut que va afectar Andorra amb l'objecte de fer fora els youtubers residents d'una competició internacional d'El Juego del Calamar. El hackeig total dels dos dies ha acabat convertint-se en el nom d'un projecte conjunt.

El projecte promet trencar el mercat actual de portals dedicats a videojocs i tecnologia com Xataka i per això compte amb l'ajuda de la comunitat de YouTubers. Segons el CEO d'aquest projecte, que ja ha treballat amb pàgines com vandal i ha col·laborat en altres reconeguts com MobailGamer i qtruco.com promet unificar diversos fronts en un, les APPS i els jocs en un sol portal web, fins i tot afiliar-se a webs com Todanime, referent en notícies de sèries i animis com One Piece.

Tot apunta al fet que TodoHackeado serà una de les webs referents en el món gaming i tecnològic si es desenvolupa tal com expliquen el projecte. Tan sols queda esperar i veure que li oferirà a aquest portal web de videojocs i tecnologia amb un nom tan curiós com controvertit, ja que segons que mirada pot veure's mal entès el contingut de la web per un nom tan polèmic. Encara que el seu contingut sigui molt útil referent a guies, tutorials, trucs, novetats, reviews i més.