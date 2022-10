Actuació dels bombers per un petit incendi a l'avinguda del Pessebre

Escaldes-EngordanyEls bombers han apagat un petit incendi a l'avinguda del Pessebre d'Escaldes-Engordany. Segons han informat des del comú, han rebut un avís, als volts de les 11.45 hores, per una paella que s'estava cremant a l'interior d'un pis de la via i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del cos, de la policia i del servei de circulació de la parròquia, que han restringit el trànsit i han desviat la circulació per l'avinguda de les Escoles. A hores d'ara, els bombers estan duent a terme les tasques per treure el fum de l'immoble i no s'han de lamentar danys personals, només materials a la cuina.