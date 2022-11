Adverteixen d'una estafa que suplanta E.Leclerc via SMS amb falses ofertes

Andorra la VellaLa policia ha publicat en les seves xarxes una alerta per informar sobre una estafa que envia missatges suplantant el supermercat E.Leclerc oferint una falsa subvenció. Expliquen que no és una promoció real i que es tracta d'un cas de 'phishing', que és un mètode habitual per a la sostracció de les dades de la víctima. Demanen que no es comparteixi el missatge i recomanen eliminar-lo.