Afers Socials ofereix un habitatge alternatiu per evitar el desnonament d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl polèmic desnonament de dos germans d'avançada edat que viuen en un pis d'Andorra la Vella podria acabar abans que se'ls faci fora de l'habitatge. Afers Socials ha trobat un pis adequat per a Isabel i Antonio i teòricament haurien de marxar en els propers dies. La previsió és que el canvi d'habitatge es produís abans de la data de desnonament de l'actual domicili que està prevista per al 26 de gener. Afers Socials, segons fonts pròximes al ministeri, confia que el trasllat es pugui fer de forma tranquil·la i evitar els problemes que poden derivar del desnonament anunciat.

La Plataforma per un Habitatge Digna ha avançat que hi haurà mobilitzacions per evitar que es produeixi aquest desnonament. Ha advertit a Govern que utilitzaran els mitjans necessaris per evitar-ho. Dins d'aquesta polèmica hi ha hagut acusacions, segons fonts properes al cas, d'una voluntat de crear un conflicte que augmenti la tensió sobre el tema de l'habitatge, quan Afers Socials ja havia aconseguit un habitatge.

Entre dilluns i dimarts s'hauria de fer el canvi de pis si els implicats volen evitar la polèmica del desnonament establert per la Batllia. A hores d'ara, Afers Socials no sap si es farà o no el canvi perquè no poden obligar els dos avis a marxar si no volen.