Andorra la VellaLa policia informa que aquesta matinada ha detingut a Andorra la Vella un home resident de quaranta-vuit anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre en una baralla al carrer. El cos va rebre l'avís i va acudir a la zona per acabar amb els aldarulls i finalment detenir únicament aquesta persona.