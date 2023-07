Així funciona una estafa de criptomonedes

Andorra la VellaEn aquest cas era una promesa força inversemblant i que no s'entenia massa bé. D'una banda, el missatge de la suposada coach Olivia, experta en criptomonedes, avisava que s'havien ingressat deu mil euros al receptor. Al mateix temps, però anunciava que per guanyar els deu mil calia invertir 500 i contactar amb la coach Olivia que guiaria els clients per fer-se rics amb les criptomonedes.

La voluntat fonamental és que la víctima cliqui en un enllaç i acabi amb el compte segrestat. A partir d'aquí s'arriba als contactes d'Instagram. Des d'aquí, l'estafa és molt més fàcil. Controlant un compte d'Instagram, la facilitat per enganyar, amb la confiança que dóna un compte al qual es coneix, és molt més gran.

L'eclosió de les criptomonedes és un dels principals hams amb els quals s'intenta estafar mitjançant les xarxes socials. Andorra està vivint una onada últimament i cal estar atent perquè els estafadors sempre estan buscant nous sistemes perquè les víctimes acabin entrant en el link-trampa. Per això és fonamental no entrar en cap enllaç sobre el que hi hagi el més mínim dubte de veracitat. En aquest últim cas, com explica la policia, el remitent "ni es diu Olivia, ni és coach, ni et farà guanyar molts diners".