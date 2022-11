Ajornat el judici al veí de la Seu acusat d'intentar matar l'exparella

La Seu d'UrgellEl judici a un veí de la Seu d'Urgell acusat d'haver intentat matar a l'exparella s'ha ajornat durant cinc dies. Segons informa Ràdio Seu, l'home, que es troba en presó preventiva perquè en el moment dels fets va trencar l'ordre d'allunyament que tenia, ha demanat a la Sala canviar d'advocat i hi ha afegit que ja ho havia demanat ara fa uns mesos per escrit. Tenint en compte que ni la defensa ni la fiscalia s'han oposat a l'ajornament i després de fer les comprovacions pertinents, l'Audiència ha decidit suspendre la vista i li ha donat cinc dies per buscar un altre lletrat.

Els fets es van produir l'agost de 2021, quan l'acusat, de 54 anys, va anar a casa d'ella, tot i tenir una ordre d'allunyament, i va colpejar la porta mentre deia, literalment, "he vingut a matar-te". Com que la dona no el va obrir, va trencar la finestra i va llençar dins del pis una bossa amb un ganivet, però els Mossos el van detenir. En el moment de l'arrest va manifestar que "a la tercera vegada no fallaré, ara ja sé què he fet malament i quan surti de la presó la mataré".

La fiscalia demana una pena de nou anys de presó i l'acusació particular eleva la condemna a onze anys i quatre mesos.