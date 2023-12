Alerten d'una estafa per whatsapp on una moribunda regala 585.000 euros

Andorra la VellaUn nou intent d'estafa que està arribant a whatsapps de telèfons d'Andorra. Es tracta d'un text on s'explica que hi ha una dona andorrana de nom rus Katarina Anneli que es troba a França i pateix una malaltia terminal. La dona sembla que no sap que fer amb els 585.000 euros del seu patrimoni. així que l'ofereix a qui vulgui sense res a canvi. Es veu ràpidament que el text és una traducció al català fet d'un altre idioma i ni tan sols s'han molestat en posar un nom i cognoms més propis d'Andorra.

Si es rep el correu, s'ha d'esborrar i en cap cas entrar en la direcció de mail que l'acompanya. Si la víctima entra en el joc, li agafaran dades delicades. Si s'entra al facebook del perfil de Katarina Anneli es troba que en realitat el nom que posa és Maria Peyron i fotos editades on es fa referència a la donació.

Text íntegre de l'intent d'estafa:

Hola, perdoneu per contactar-vos així, acabo de veure el vostre perfil i vaig pensar que potser sou la persona adequada per a mi. De totes maneres em dic la senyora Anneli Katarina, vinc d'Andorra i visc a França per la meva salut. Pateixo una malaltia greu que em condemna a mort segura i tinc una suma de 585.000 euros que vull donar a una persona de confiança i honesta perquè en faci un bon ús. Vaig perdre el meu marit fa 6 anys, fet que em va afectar molt i fins avui no m'he pogut casar, no teníem fills. Vull donar aquesta suma abans de morir, perquè els meus dies estan comptats per manca d'aquesta malaltia, per a la qual no tinc cap altre tractament a França que un sedant. M'agradaria saber si us beneficiareu d'aquesta donació.

Aquí teniu la meva adreça de correu electrònic annelikatariina4@gmail.com