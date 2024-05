Apallissen entre tres noies altra jove per sortir amb l'exparella d'una de les agressores

Andorra la VellaUna noia havia quedat amb una amiga en un bar d'Andorra la Vella. L'amiga va venir acompanyada de quatre més, una de les quals era l'exparella de l'actual parella de la noia. Només arribar la que havia estat parella va donar un cop de puny a la noia i també una puntada de peu. Una altra va donar-li diversos cops de puny a la cara i el pit. Es va afegir una tercera. Entre totes tres li van donar una pallissa. La noia va escapolir-se per trucar a la policia. Quan ho intentava, una de les agressores la va fer caure a terra i les tres van continuar donant-li cops de peu. Mentre la víctima era a terra una de les agressores va agafar-li l'Iphone amb que havia intentat trucar i que s'havia caigut pels cops. L'agressora se'l va quedar dient a la resta alguna cosa similar a "tenemos el teléfono". L'agredida va haver d'anar a l'hospital per curar-se.

Malgrat les tres encausades han negat l'agressió, dos testimonis van avalar els fets denunciats. A més, les tres noies van mantenir una conversa per Instagram amb àudios on s'explicaven el que cadascuna havia fet a la víctima. Utilitzaven expressions com “vaya paliza se llevo la gilipollas” o “y al final l voy a volver a partir la cara”. Totes tres van reconèixer que una d'elles s'havia quedat el telèfon.

Una d'elles va ser condemnada a pena condicional i les altres dues a mesures educatives en ser menors d'edat.