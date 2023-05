Arrestat per falsejar la identitat

El Pas de la CasaLa policia va detenir dissabte un home que intentava entrar a Andorra des de França per la frontera del Baladrà. Els agents van demanar la documentació a l’home i quan van constatar les dades es van adonar que ja havia estat controlat prèviament. Havia estat trobat sense documentació i havia facilitat una identitat. La informació de les bases informàtiques va permetre constatar que l’home, no resident i de 40 anys, havia falsificat la seva identitat. I va ser arrestat per un delicte contra el tràfic jurídic.