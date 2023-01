Arrestat per vendre marihuana i exhibir una navalla

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquest cap de setmana un home no resident de 32 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, l'honor, la llibertat i la seguretat col·lectiva. L'arrest es va produir dissabte cap a les vuit del vespre a Andorra la Vella quan es va requerir els agents des d'un local on l'home, que es trobava en estat d'embriaguesa i alterat, estava intentant vendre marihuana, molestant la resta de clients i havia exhibit una arma blanca. Durant la intervenció, se li va trobar una navalla de port prohibit amb la fulla foradada. L'home va reaccionar de manera "desproporcionada, amb resistència, amenaces i injúries als policies", informen des del cos d'ordre.