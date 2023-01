Atropellament mortal d'un patinador a l'avinguda Salou

Andorra la VellaUn conductor de patinet elèctric ha mort aquest matí en ser atropellat per un camió a l'avinguda Salou. Els fets han tingut lloc als volts de nou del matí d'aquest dijous quan, per causes que encara s'estan investigant, la víctima ha perdut el control del patinet i ha caigut a la via, on ha estat atropellat pel vehicle de gran tonatge en no poder-lo evitar. A causa del sinistre viari, Mobilitat ha hagut de tallar el trànsit a la CG-1 durant aproximadament dues hores per poder fer els treballs d'aixecament del cadàver i retirada dels vehicles. La víctima és un home, resident de 40 anys.

#Tall CG1 - Av.Salou en ambdós sentits de la marxa a causa d'un accident, es desvia el trànsit pel centre vila. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 12 de enero de 2023