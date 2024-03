Atropellen a un vianant a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella

Andorra la VellaUn home de 30 anys ha resultat ferit aquest dilluns a la tarda en ser atropellat per un turisme a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. Segons informa la Policia d'Andorra, l'accident ha tingut lloc a les 17:30 hores a l'alçada del número 77 de l'avinguda. El conductor del turisme, amb matrícula del Principat, ha atropellat el vianant que creuava la calçada per un pas de vianants senyalitzat. A causa de l'impacte, el vianant ha patit ferides de diversa consideració i ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a ser atès.