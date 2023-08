Una baralla a Andorra la Vella acaba amb un detingut per causar ferides greus a dues persones

Andorra la VellaLa policía informa que va detenir la matinada de diumenge un home, de 34 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions. Se’l va arrestar amb motiu d’una baralla a Andorra la Vella durant la qual hauria agredit un altre home i una dona. Els va causar diverses lesions per les quals van necessitar assistència mèdica.