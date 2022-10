La Batllia, obligada a accelerar la investigació d'empleats de Saetde investigats per una imprudència en la mort d'un treballador

Andorra la VellaDesprés de la defunció del seu marit en un accident laboral l'octubre del 2020, una dona va presentar una querella per la comissió d’uns presumptes delictes d’homicidi per imprudència professional greu i d’omissió del deure de socors contra diversos treballadors de SAETDE i, solidàriament, contra la companyia d’assegurances d’aquesta entitat, i, subsidiàriament, contra SAETDE.

La dona considera que la Batllia no està portant la investigació d'aquest cas com cal i que no s'avança. Va portar el cas al Tribunal Constitucional perquè més enllà de la convocatòria dels imputats per a la seva declaració "no s’ha realitzat cap de les diligències requerides", ni s’ha donat cap resposta a les peticions d'actuació. Destaca que "el pas del temps pot afectar tant als testimoniatges, com a la pràctica de diverses proves; i, que encara no hi ha cap processament, ni s’estan comprovant fets que son essencials per a la investigació". La dona constatava que "les diligències que es podrien dur a terme no son complexes (oficiar sobre el registre de trucades, requerir documentació, sol·licitar peritatges i altres actes probatoris), i que ja s’han excedit els terminis d’instrucció en processos semblants. I concloïa que "afegeix que no hi ha cap explicació substantiva que justifiqui la inactivitat processal des del mes d’octubre del 2020 fins a la data de la presentació d’aquest recurs d’empara".

El Tribunal Constitucional ha considerat que la Batllia no està actuant com caldria per instruir convenientment aquest cas. Pel fet que no s'estiguin fent les proves i les accions pericials s'ha estimat la demanda i la dona serà indemnitzada. I cal remarcar que fins i tot el ministeri fiscal està d'acord. S'estableix en la sentència que "almenys algunes de les diligències sol·licitades poden perdre virtualitat en funció del retard en la seva pràctica, com ha tingut cura de manifestar en els diferents escrits en els quals ha insistit en la necessitat d’una pràctica immediata i així ho ha manifestat també el Ministeri Fiscal en les seves al·legacions".