Dos boletaires rescatats de matinada sans i estalvis a Isona i Conca Dellà

Andorra la VellaEls Bombers han informat a través de les xarxes socials que aquesta matinada han localitzat, sans i estalvis, dos boletaires que s'havien perdut al terme municipal d'Isona i Conca Dellà. L'avís de la desaparició s'havia rebut ahir dimarts cap a les 7 del vespre, quan ja s'havia fet fosc. Per a la recerca s'ha mobilitzat 10 dotacions terrestres, entre elles unitats amb gos de rastreig i una unitat de comandament amb operadors TEOC, segons ha informat Ràdio Seu.

Els boletaires, juntament amb el gos que els acompanyava, han estat localitzats cap a 3/4 d'una de la matinada, a prop del Castell de Llordà, entre els barrancs de les Valls i de Rater. Els dos homes no presentaven símptomes d'hipotèrmia, però se'ls ha facilitat aigua perquè recuperessin la hidratació. Tot seguit, els Bombers han apagat la foguera que els visitants havien encès per escalfar-se i els han traslladat amb vehicles lleugers fins al lloc on havien estacionat el seu cotxe, on hi han arribat poc després de 2/4 de 2.