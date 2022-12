Un bus perd el control per la neu i s'estavella a Encamp

EncampL’estat de la carretera general dos a conseqüència de la neu ha provocat l’accident d’un autobús a la variant d’Encamp. El conductor ha perdut el control del vehicle i s’ha estavellat contra la tanca de la dreta que delimita la carretera. El sinistre ha obligat a tallar la via perquè el vehicle ha quedat molt malmès i s'ha desviat el trànsit pel centre de la vila, un fet que ha creat importants retencions.

Des d'autocars Nadal han informat que el sinistre s'ha produït en un punt de la carretera on hi havia gel i diversos turismes aturats en sentit contrari. També han destacat que l'autobús anava correctament equipat i que el conductor disposava de la formació exigible per portar el vehicle en qualsevol condició meteorològica. Finalment, celebren que no s'hagi hagut de lamentar cap víctima i només s'hagin produït desperfectes al vehicle de la companyia.