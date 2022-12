Caçat circulant a 162 km/h per França

Andorra la VellaUn conductor andorrà va ser interceptat aquest dijous circulant a 162 quilòmetres per hora a França, concretament a la RN-22. Segons informen diversos mitjans francesos, la brigada motoritzada dels gendarmes de Foix van controlar el conductor a prop de Perles-et-Castelet, on la velocitat està limitada a 90 km/h, i van decomissar administrativament el vehicle. L'home ha hagut de pagar 750 euros en concepte de fiança i li han imposat una suspensió del carnet i una prohibició per conduir en territori francès per circulant superant, amb escreix, la velocitat permesa.